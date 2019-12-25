В Петербурге 2 недели будет работать "горячая линия" по вопросам качества фруктов и овощей

В Петербурге со 2 по 13 августа будет открыта "горячая линия" по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по городу.
Получить консультацию может любой житель Петербурга по телефонам 8 (800) 555-49-43, 8 (812) 764-02-39 и 8 (812) 571-60-89 по будням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.
У специалистов можно узнать правила покупки и продажи фруктов, овощей, об их хранении. Помимо этого, можно узнать и рекомендации по правильному питанию.
Ранее диетолог рассказала о пользе груш и яблок при похудении.
Фото: pexels
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