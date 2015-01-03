Петербург окажется на периферии циклона 29 июля

В этот день ожидаются сильные ливни с грозами.

В четверг, 29 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться периферией циклона, центр которого окажется над югом Скандинавии. Облаков в небе будет много, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера. Возможны грозы. Такой прогноз на сегодня дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе прогреется до +23…+25 градусов. В Ленобласти ожидается +22…+27 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что во время ливня на Наличной затопило 16-этажный дом.

Фото: Instagram / leratron_