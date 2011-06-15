Во вторник воздух в Петербурге прогреется до +30 градусов

Погода начнет портиться уже завтра, 28 июля.

Во вторник, 27 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует антициклон, который сохранит в городе солнечную и сухую погоду. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха в городе в этот день поднимется до +29…+30 градусов, в Ленобласти ожидается +25…+30 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Уже завтра, 28 июля, погода в Петербурге начнет портиться. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Но столбики термометров пока будут держаться на отметке +27…+29 градусов. А вот в четверг и в пятницу ожидаются дожди и +23…+26 градусов.

Ранее мы писали, что на востоке Ленобласти 27 июля ожидаются дожди и грозы.

Фото: Instagram / spb_travelerru