На востоке Ленобласти 27 июля ожидаются дожди и грозы

Из-за ухудшения погоды повышается вероятность ДТП, повреждения электропроводов и других происшествий.

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 27 июля, начиная с 11:00-14:00, местами, преимущественно на востоке, ожидаются грозы с ливневыми дождями, град. Об этом предупредили специалисты МЧС.

Из-за ухудшения погоды повышается вероятность ДТП, повреждения электропроводов и других происшествий. Жителей просят не оставлять автомобили у шатких конструкций. Также пешеходам не советуется не ходить около деревьев и ненадежных конструкций.

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