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На востоке Ленобласти 27 июля ожидаются дожди и грозы
Сегодня, 8:06
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На востоке Ленобласти 27 июля ожидаются дожди и грозы

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Из-за ухудшения погоды повышается вероятность ДТП, повреждения электропроводов и других происшествий.

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 27 июля, начиная с 11:00-14:00, местами, преимущественно на востоке, ожидаются грозы с ливневыми дождями, град. Об этом предупредили специалисты МЧС.

Из-за ухудшения погоды повышается вероятность ДТП, повреждения электропроводов и других происшествий. Жителей просят не оставлять автомобили у шатких конструкций. Также пешеходам не советуется не ходить около деревьев и ненадежных конструкций. 

Фото: pexels

Теги: гроза, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей,

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