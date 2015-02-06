Петербург опять оказался в тылу циклона 15 сентября

Сегодня в городе пройдут дожди, температура воздуха будет по-прежнему ниже нормы.

В среду, 15 сентября, Петербург останется в тыловой части ушедшего на восток североатлантического циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха окажется по-прежнему ниже нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в Петербурге сегодня покажут +9…+11 градусов, в Ленобласти +7…+12. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что вода в реках Петербурга вышла из берегов и затопила гранитные набережные.

Фото: Instagram / bessonova_ss