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Петербург опять оказался в тылу циклона 15 сентября
Сегодня, 8:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург опять оказался в тылу циклона 15 сентября

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Сегодня в городе пройдут дожди, температура воздуха будет по-прежнему ниже нормы.

В среду, 15 сентября, Петербург останется в тыловой части ушедшего на восток североатлантического циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха окажется по-прежнему ниже нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в Петербурге сегодня покажут +9…+11 градусов, в Ленобласти +7…+12. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что вода в реках Петербурга вышла из берегов и затопила гранитные набережные.

Фото: Instagram / bessonova_ss

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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