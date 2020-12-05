Теплый циклонический вихрь вернет в норму погоду в Петербурге 7 сентября

Рост температурных показателей в городе продолжится.

Во вторник, 7 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором циклонического вихря, некогда бывшим ураганом "Ида". Небо в городе время от времени будут закрывать обширные облачные поля, местами пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, рост температурных показателей в городе сегодня продолжится. Столбики термометров в Петербурге покажут +15…+17 градусов, в Ленобласти +13…+18. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

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Фото: Instagram / alexsmirnov_spb