Петербург окажется зажат между двух циклонов 28 октября

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов.

В четверг, 28 октября, метеорологические условия в Петербурге будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона. С северо-запада и юго-востока его зажмут циклонические вихри. В такой ситуации в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в Петербурге покажут +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что на достройку платной трассы Москва-Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ.

Фото: Instagram / alenka_manenkova