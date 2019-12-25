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Петербург окажется зажат между двух циклонов 28 октября
Сегодня, 8:18
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург окажется зажат между двух циклонов 28 октября

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Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов.

В четверг, 28 октября, метеорологические условия в Петербурге будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона. С северо-запада и юго-востока его зажмут циклонические вихри. В такой ситуации в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в Петербурге покажут  +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что на достройку платной трассы Москва-Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ.

Фото: Instagram / alenka_manenkova

Теги: михаил леус, циклоны
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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