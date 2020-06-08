На достройку платной трассы Москва-Петербург выделят 25,6 млрд рублей из ФНБ

Общая протяженность автодороги составит 669 км. Сейчас построено 610 км.

Строительство платной скоростной трассы М11 "Нева" Москва-Петербург в обход Твери планируется завершить за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил РБК источник, знакомый с подготовкой проекта.

Общая протяженность трассы М11 составит 669 км. На данный момент в эксплуатацию ввели 610 км. Проектированием автодороги занимается "Автодор". Сейчас компания завершает корректировку проектной документации последнего недостроенного участка – северного обхода Твери протяженностью 62,4 км.

Сообщается, что на достройку оставшегося участка нужно около 62 млрд рублей. Из них 25,6 млрд выделят из ФНБ.

Ранее мы писали, что благодаря двухъярусной развязке над Московским проспектом не придется сносить дома.

Фото: ВКонтакте / М11 Москва - Санкт-Петербург