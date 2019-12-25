Петербург продолжает оставаться под влиянием антициклона 22 сентября

Холодная температурная аномалия немного сократится.

В среду, 22 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге изменится мало. Город останется на периферии антициклона, в довольно облачной зоне. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в Северной столице будет сухая погода. Холодная температурная аномалия немного сократится. Воздух в городе прогреется до +10…+12 градусов, в Ленобласти до +7…+12. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что у петербургских лебедей Персея и Афины погибли двое птенцов.

Фото: Instagram / vladimir_piter_sky