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Петербург продолжает оставаться под влиянием антициклона 22 сентября
Сегодня, 8:18
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург продолжает оставаться под влиянием антициклона 22 сентября

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Холодная температурная аномалия немного сократится.

В среду, 22 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге изменится мало. Город останется на периферии антициклона, в довольно облачной зоне. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в Северной столице будет сухая погода. Холодная температурная аномалия немного сократится. Воздух в городе прогреется до +10…+12 градусов, в Ленобласти до +7…+12. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что у петербургских лебедей Персея и Афины погибли двое птенцов.

Фото: Instagram / vladimir_piter_sky

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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