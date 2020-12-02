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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Петербурге 20 августа
Сегодня, 8:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Петербурге 20 августа

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Температура воздуха будет ниже положенных по климату значений.

В пятницу, 20 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться южной периферией циклона, центр которого окажется над Кольским полуостровом. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурные показатели сегодня окажутся  ниже положенных по климату значений. Температура воздуха составит +18…+20 градусов, в Ленобласти +17…+22 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что климатические изменения стали причиной исчезновения пчел и шмелей.

Фото: Instagram / istroikova

Теги: михаил леус, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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