Дожди и порывистый ветер ожидаются в Петербурге 20 августа

В пятницу, 20 августа, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться южной периферией циклона, центр которого окажется над Кольским полуостровом. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
По прогнозу синоптика, температурные показатели сегодня окажутся ниже положенных по климату значений. Температура воздуха составит +18…+20 градусов, в Ленобласти +17…+22 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее мы писали, что климатические изменения стали причиной исчезновения пчел и шмелей.
Фото: Instagram / istroikova
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