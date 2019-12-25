Петербург накрыл "пасмурный антициклон" 1 октября

Он сохранит в городе облачную с неустойчивыми прояснениями погоду.

В первый день октября синоптическую ситуацию в Петербурге определит обширный антициклон. Он сохранит в городе облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Осадков сегодня не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +11…+13 градусов, в Ленобласти +9…+14. Такие температурные значения близки к климатической норме. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее мы писали, что рестораторы Петербурга отказались открывать зимние веранды.

Фото: Instagram / ya_romanoff