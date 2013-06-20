Холодный атмосферный фронт принесет в Петербург грозу и порывистый ветер 17 августа

Температура воздуха составит +25…+27 градусов.

Во вторник, 17 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние теплый сектор циклона, который вечером сменит холодный атмосферный фронт. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, до подхода холодного фронта солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы. Температура воздуха в городе составит +25…+27 градусов, в Ленобласти +23…+28.

Ветер подует сегодня с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Instagram / bimmer71