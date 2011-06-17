Циклон "Стефан" принесет в Петербург тепло и дожди 10 ноября

Температура воздуха в городе в этот день составит +5…+7 градусов.

В среду, 10 ноября, условия погоды в Петербурге будет определять теплый сектор циклона, названного немецкими синоптиками "Стефан". В этот день небо в городе закроет плотная пелена облаков, пройдут дожди. Однако температура воздуха будет выше, чем в последние дни. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в Петербурге покажут +5…+7 градусов, в Ленобласти +3…+8. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что Новый год в Петербурге может пройти без снега.

Фото: Instagram / weatherlocator