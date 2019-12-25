Довести задуманное до конца мигранту помешал мужчина, который услышал крики о помощи.

В Петербурге мигранту предъявлено обвинение в попытке изнасилования петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба СК по Северной столице.

Следственным отделом по Адмиралтейскому району предъявлено обвинение 31-летнему иностранцу в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.1 ст.131 и ч.1 ст.132 УК РФ (покушение на изнасилование, насильственные действия сексуального характера). Обвиняемый заключен под стражу.

По версии следствия, 17 декабря обвиняемый около одного из домов по улице Декабристов напал на 32-летнюю петербурженку. Он ударил её кулаком по лицу, после чего пытался изнасиловать, совершил иные насильственные действия сексуального характера. Довести задуманное до конца мигранту помешал мужчина, который услышал крики о помощи. Он спугнул злоумышленника и вызвал полицию, которая сразу же задержала иностранца.

Фото: Piter.tv