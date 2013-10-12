Мигрант подозревается в изнасиловании 78-летней пенсионерки на Комендантском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Молодой мигрант изнасиловал 78-летнюю петербурженку в Приморском районе. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 июня в полицию обратился мужчина и сообщил, что в квартире на Комендантском проспекте знакомый изнасиловал его 78-летнюю мать. Это произошло ночью с 5 на 6 июня.

По подозрению правоохранителями был задержан 33-летний гражданин страны ближнего зарубежья. Подозреваемый не состоит на миграционном учете.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионерка из Ленобласти сообщила о незнакомце, который пытался изнасиловать её спящей.

Фото: Piter.tv