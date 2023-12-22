Между Петербургом и Москвой за майские праздники перевезли 509 тысяч пассажиров

В том числе 220 тысяч пассажиров выбрали высокоскоростные "Сапсаны".

За майские праздники между Петербургом и Москвой было перевезено более полумиллиона пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Традиционно в майские праздники очень популярно направление Москва – Санкт-Петербург в границах ОЖД.

С 27 апреля по 12 мая по данному маршруту было перевезено 509 тысяч человек. В том числе 220 тысяч пассажиров выбрали высокоскоростные "Сапсаны".

Ранее стало известно, что за I квартал 2024 года пассажиры ОЖД собрали более 96 тысяч алюминиевых банок и пластиковых бутылок.

Фото: ОЖД