  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Петербургом и Москвой за майские праздники перевезли 509 тысяч пассажиров
Сегодня, 11:38
134
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Москвой за майские праздники перевезли 509 тысяч пассажиров

0 0

В том числе 220 тысяч пассажиров выбрали высокоскоростные "Сапсаны".

За майские праздники между Петербургом и Москвой было перевезено более полумиллиона пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Традиционно в майские праздники очень популярно направление Москва – Санкт-Петербург в границах ОЖД.

С 27 апреля по 12 мая по  данному маршруту было перевезено 509 тысяч человек. В том числе 220 тысяч пассажиров выбрали высокоскоростные "Сапсаны".

Ранее стало известно, что за  I квартал 2024 года пассажиры ОЖД собрали более 96 тысяч алюминиевых банок и пластиковых бутылок.

Фото: ОЖД

Теги: ожд, поезда, сапсаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии