Из-за повышения цен ЛДПР предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума

По последним данным Руспродсоюза, стоимость потребительской корзины в Петербурге составляет 8 563 рубля. Это выше, чем в среднем по России. Но даже эти цифры не отражают реальность. На 8,5 тысяч в месяц в Санкт-Петербурге прожить фактически невозможно.
Я решил лично подсчитать, во сколько обойдётся самый простой набор продуктов – тех, что составляют основу рациона в одной из крупнейших сетей Санкт-Петербурга, в "Ленте",
– рассказал Ененков.
По словам представителя ЛДПР, уложиться в заявленную сумму вряд ли возможно. Килограмм огурцов и помидоров – почти 500 рублей. А сколько тех же свежих овощей человеку нужно съедать в месяц?
Наверное, можно питаться и на 5000 рублей, употребляя мясо, молочку сомнительного происхождения, экономя на свежих продуктах. Но где здесь тогда качество жизни? Как тут говорить о планировании семьи? Скажу, как есть: если вы покупаете продукты не в отчётах, а в обычных магазинах, прожить месяц фактически невозможно.
Евгений Ененков, депутат ЛДПР
Евгений Ененков обращает внимание на то, что ценники растут не в процентах, а в рублях. И каждый человек это видит и ощущает на себе каждый месяц.
Надо исходить не из формул, а из жизни. Я убеждён, методику расчёта прожиточного минимума нужно менять. Она должна учитывать реальные цены и реальные потребности, а не абстрактные нормы,
– заявил Евгений Ененков.
Сейчас активисты петербургского отделения ЛДПР готовят свои предложения по изменению методики расчета. Их партийцы планируют передать лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому с тем, чтобы он подключил к решению вопроса весь авторитет партии на федеральном уровне и добился пересмотра порядка формирования потребительской корзины для всей России.
Участник СВО, ветеран боевых действий Кирилл Нестеров поддерживает предложение представителя ЛДПР:
Уже давно пора пересмотреть то, как подсчитывается нынешний прожиточный минимум. По моим наблюдениям, он не соответствует реалиям как минимум в 2 раза. Интересно, люди, которые этот минимум устанавливают, сами-то ходят в магазин за продуктами?
По мнению ветерана, Евгений Ененков внес правильное предложение – в России нужна новая методика подсчёта, которая будет давать актуальные цифры и отражать положение вещей на практике, а не в теории.
Фото из личного архива Евгения Ененкова
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