Из-за повышения цен ЛДПР предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума

Депутат от ЛДПР Евгений Ененков провел рейд по магазинам Санкт-Петербурга с целью выяснить реальный уровень повышения цен. Зафиксировав серьезное подорожание основных продуктов питания, представитель ЛДПР предложил изменить методику подсчета прожиточного минимума. По мнению депутата, прежняя система безнадежно отстала от реальной ситуации.

По последним данным Руспродсоюза, стоимость потребительской корзины в Петербурге составляет 8 563 рубля. Это выше, чем в среднем по России. Но даже эти цифры не отражают реальность. На 8,5 тысяч в месяц в Санкт-Петербурге прожить фактически невозможно.

Я решил лично подсчитать, во сколько обойдётся самый простой набор продуктов – тех, что составляют основу рациона в одной из крупнейших сетей Санкт-Петербурга, в "Ленте", – рассказал Ененков.

По словам представителя ЛДПР, уложиться в заявленную сумму вряд ли возможно. Килограмм огурцов и помидоров – почти 500 рублей. А сколько тех же свежих овощей человеку нужно съедать в месяц?

Наверное, можно питаться и на 5000 рублей, употребляя мясо, молочку сомнительного происхождения, экономя на свежих продуктах. Но где здесь тогда качество жизни? Как тут говорить о планировании семьи? Скажу, как есть: если вы покупаете продукты не в отчётах, а в обычных магазинах, прожить месяц фактически невозможно. Евгений Ененков, депутат ЛДПР

Евгений Ененков обращает внимание на то, что ценники растут не в процентах, а в рублях. И каждый человек это видит и ощущает на себе каждый месяц.

Надо исходить не из формул, а из жизни. Я убеждён, методику расчёта прожиточного минимума нужно менять. Она должна учитывать реальные цены и реальные потребности, а не абстрактные нормы, – заявил Евгений Ененков.

Сейчас активисты петербургского отделения ЛДПР готовят свои предложения по изменению методики расчета. Их партийцы планируют передать лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому с тем, чтобы он подключил к решению вопроса весь авторитет партии на федеральном уровне и добился пересмотра порядка формирования потребительской корзины для всей России.

Участник СВО, ветеран боевых действий Кирилл Нестеров поддерживает предложение представителя ЛДПР:

Уже давно пора пересмотреть то, как подсчитывается нынешний прожиточный минимум. По моим наблюдениям, он не соответствует реалиям как минимум в 2 раза. Интересно, люди, которые этот минимум устанавливают, сами-то ходят в магазин за продуктами?

По мнению ветерана, Евгений Ененков внес правильное предложение – в России нужна новая методика подсчёта, которая будет давать актуальные цифры и отражать положение вещей на практике, а не в теории.

Фото из личного архива Евгения Ененкова