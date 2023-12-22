В Металлострое мужчины показывали половой орган детям

Оперативно были задержаны братья (37 и 44 года).

В Металлострое задержали двух братьев, которые угрожали убийством и показывали детям половой орган. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 18 февраля обратился 35-летний С. Он сообщил, что у дома 3 по Полевой улице двое неизвестных угрожают убийством и показывают детям половой орган. Оперативно были задержаны братья (37 и 44 года).

Позднее поступило заявление от мамы двух детей. Она просила привлечь к уголовной ответственности неустановленного мужчину, который показывал свой половой орган ее несовершеннолетним детям (6 и 9 лет).

Один из задержанных ранее был судим за кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери.

Фото: Piter.tv