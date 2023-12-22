В Металлострое выпивший мужчина ударил соседа ножом в пах

В Металлострое мужчина ударил соседа ножом в пах после совместного застолья. Об этом стало известно Piter.tv.
В экстренные службы вечером 5 февраля поступило сообщение о том, что в Металлострое в квартире дома по Полевой улице у мужчины ножевое ранение в пах.
Прибывшими правоохранителями в своей квартире с ножевым ранением был обнаружен 37-летний С. На месте происшествия задержан подозреваемый – 42-летний Я. Он, находясь в гостях у С., после совместного застолья, в ходе внезапно возникшей ссоры ударил его ножом в область паха.
Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ножевым ранением паховой области слева, он находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее был задержан житель Гатчины, ударом в лицо отправивший оппонента в больницу.
Фото: Piter.tv
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