В Металлострое выпивший мужчина ударил соседа ножом в пах

Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ножевым ранением паховой области слева, он находится в тяжелом состоянии.

В Металлострое мужчина ударил соседа ножом в пах после совместного застолья. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы вечером 5 февраля поступило сообщение о том, что в Металлострое в квартире дома по Полевой улице у мужчины ножевое ранение в пах.

Прибывшими правоохранителями в своей квартире с ножевым ранением был обнаружен 37-летний С. На месте происшествия задержан подозреваемый – 42-летний Я. Он, находясь в гостях у С., после совместного застолья, в ходе внезапно возникшей ссоры ударил его ножом в область паха.

Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ножевым ранением паховой области слева, он находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее был задержан житель Гатчины, ударом в лицо отправивший оппонента в больницу.

Фото: Piter.tv