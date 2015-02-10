В гараже на Маршала Казакова нашли тело 16-летнего подростка

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства смерти ученика 7 класса. Об этом стало известно Piter.tv.
Труп 16-летнего подростка был найден в закрытом изнутри гараже на Маршала Казакова. Внутри при этом был заведен автомобиль. По предварительной информации, подросток отравился угарным газом.
Мальчик находился на домашнем обучении, оставался на второй год. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.
Ранее стало известно, что обварившаяся кипятком пенсионерка умерла в петербургской больнице.
Фото: Piter.tv
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