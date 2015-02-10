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В гараже на Маршала Казакова нашли тело 16-летнего подростка
Сегодня, 9:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В гараже на Маршала Казакова нашли тело 16-летнего подростка

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Внутри гаража был заведен автомобиль.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства смерти ученика 7 класса. Об этом стало известно Piter.tv.

Труп 16-летнего подростка был найден в закрытом изнутри гараже на Маршала Казакова. Внутри при этом был заведен автомобиль. По предварительной информации, подросток отравился угарным газом.

Мальчик находился на домашнем обучении, оставался на второй год. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее стало известно, что обварившаяся кипятком пенсионерка умерла в петербургской больнице.

Фото: Piter.tv

Теги: гараж, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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