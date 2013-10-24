Обварившаяся кипятком пенсионерка умерла в петербургской больнице

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства, при которых 90-летняя женщина получила смертельные ожоги тела. Об этом стало известно 78.ru.
Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии с термическим ожогом кипятком ягодиц, спины, правого плеча. Она скончалась в больнице.
Пенсионерка, предположительно, сварилась в ванной. В квартире также обнаружили тело её 50-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти.
На прошлой неделе пациентка петербургской больницы получила ожоги во время операции.
Фото: Piter.tv
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