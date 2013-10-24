Обварившаяся кипятком пенсионерка умерла в петербургской больнице

Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии с термическим ожогом кипятком ягодиц, спины, правого плеча.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства, при которых 90-летняя женщина получила смертельные ожоги тела. Об этом стало известно 78.ru.

Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии с термическим ожогом кипятком ягодиц, спины, правого плеча. Она скончалась в больнице.

Пенсионерка, предположительно, сварилась в ванной. В квартире также обнаружили тело её 50-летнего сына без внешних признаков насильственной смерти.

На прошлой неделе пациентка петербургской больницы получила ожоги во время операции.

Фото: Piter.tv