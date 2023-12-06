На Свердловской набережной в Петербурге обнаружили мертвых нерп

Мертвые ластоногие были найдены 26 июня напротив гостиницы "Охтинская".

Накануне на Свердловской набережной в Петербурге обнаружили тела четырех нерп. Об этом рассказали очевидцы в группе "Большая Охта для жителей" во "ВКонтакте".

Мертвые ластоногие были найдены 26 июня напротив гостиницы "Охтинская". Три трупа плавали в воде, четвертого выбросило на набережную.

Непонятно, с чем связана такая массовая гибель нерп. Сообщили в Центр спасения балтийской нерпы и Росприроднадзор. Очевидцы

Ранее специалисты Северо-Западного Управления Росприроднадзора пояснили, по какой причине происходит "массовая гибель" тюленей в Финском заливе. По словам экспертов, нерпы, у которых в легких нет воздуха, имеют отрицательную плавучесть и именно потому тонут. Кроме того, когда вода теплеет, начинается разложение тел животных, из-за чего появляется положительная плавучесть.

Основными причинами гибели тюленей считают естественную смертность и деятельность рыбаков. Региональный Роспотребнадзор призывает связываться по телефонам горячей линии: +7 (921) 987-58-99 и +7 (911) 070-48-61, в случае обнаружения мертвых ластоногих.

Фото: ВКонтакте / Большая Охта для жителей