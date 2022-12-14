Школу анализа данных в Петербурге открыл "Яндекс"

До 2026 года в учреждении планируют подготовить 700 ML-специалистов, из них порядка 200 человек пройдут обучение в Северной столице.

В Петербурге компания "Яндекс" открыла Школу анализа данных (ШАД), где будут бесплатно в течение двух лет обучать будущих разработчиков в области Data Science. Пространство находится в БЦ "Феррум" на Свердловской набережной. Об этом рассказали в пресс-службе "Яндекса", пишет "Ъ-СПб" 6 декабря.

До 2026 года в учреждении планируют подготовить 700 ML-специалистов, из них порядка 200 человек пройдут обучение в Северной столице. Кроме того, для всех желающих на площадке будут проходить открытые лекции по искусственному интеллекту (ИИ), интенсивы и воркшопы от ведущих преподавателей ШАДа и экспертов "Яндекса", хакатоны по разработке, соревнования по машинному обучению и алгоритмам.

По словам руководителя школы Алексея Толстикова, запрос на обучение в учреждении растет ежегодно. Так, в этом году конкурс на заочное обучение достиг 37 человек на место, что стало рекордом. Всего с 2007-го школу окончил 1441 специалист.

Ранее на Piter.TV: УФАС Петербурга оштрафовало на 300 тыс. рублей ООО "Яндекс" за рекламу инвестиций.

Фото: money-talks.ru