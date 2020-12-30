Отрасль обращения с твердыми отходами получит новые меры поддержки

Новые механизмы заложат основу развития отрасли на ближайшие десять лет.

В ближайшие несколько месяцев будут утверждены новые механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает телеканал "360".

Документ разработан Российским экологическим оператором и Министерством природы по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

Предполагается, что эти механизмы заложат основу развития отрасли до 2030 года. Из документа следует, что рынку предложат возвратные и невозвратные меры поддержки. К первым относятся займы на 10 лет под 3% годовых и выкуп облигаций на этот срок. Ко вторым – субсидирование 25% стоимости лизинга оборудования или компенсация ставки льготных субсидированных кредитов.

Важно, что эти меры напрямую влияют на формирование тарифа на вывоз мусора для населения. Чем больше государственная поддержка, тем меньше рост тарифа для наших граждан. Денис Буцаев, глава ППК РЭО для "Российской газеты"

По данным "360", за 2020 год в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система по обращению с ТКО" на территории страны запустили 37 новых предприятий. До 2030 года планируется построить в общей сложности 1200 заводов по переработке отходов.

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