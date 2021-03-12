Суд заключил под стражу обвиняемого в ограблении банка на 2,5 млн рублей на Индустриальном проспекте

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который ограбил банк на Индустриальном проспекте. Подсудимый признал свою вину, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Акбарджон Исмоилов обвиняется по статье "Разбой". В ходе предварительного следствия было установлено, что 9 марта мужчина ограбил банк в Красногвардейском районе. Он угрожал сотруднику применением насилия с применением предмета, используемого в качестве оружия. Злоумышленник унес с собой 2,5 млн рублей.
Спустя 2 дня полиция задержала подозреваемого. К тому моменту он добрался до Москвы. Исмоилов не отрицал свою причастность к преступлению. Свои действия объяснил тем, что должен был вернуть долг знакомым. После задержания часть денег вернули банку.
Защитник просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат отметил, что подсудимый показал, где выбросил муляж гранаты. Суд заключил разбойника под стражу до 8 мая 2021 года.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все