Суд заключил под стражу обвиняемого в ограблении банка на 2,5 млн рублей на Индустриальном проспекте

Мужчина пошел на преступление, по его словам, чтобы вернуть долг знакомым.

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который ограбил банк на Индустриальном проспекте. Подсудимый признал свою вину, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Акбарджон Исмоилов обвиняется по статье "Разбой". В ходе предварительного следствия было установлено, что 9 марта мужчина ограбил банк в Красногвардейском районе. Он угрожал сотруднику применением насилия с применением предмета, используемого в качестве оружия. Злоумышленник унес с собой 2,5 млн рублей.

Спустя 2 дня полиция задержала подозреваемого. К тому моменту он добрался до Москвы. Исмоилов не отрицал свою причастность к преступлению. Свои действия объяснил тем, что должен был вернуть долг знакомым. После задержания часть денег вернули банку.

Защитник просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат отметил, что подсудимый показал, где выбросил муляж гранаты. Суд заключил разбойника под стражу до 8 мая 2021 года.

Видео: Piter.TV