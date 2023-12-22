Мемориальная доска тренеру президента РФ по дзюдо Анатолию Рахлину установлена в Петербурге

Анатолий Рахлин является коренным ленинградцем.

В Петербурге на доме по Кондратьевскому проспекту установили мемориальную доску тренеру президента РФ Владимира Путина по дзюдо Анатолию Рахлину. Об этом 30 мая пишет "Петербургский дневник".

Анатолий Рахлин является коренным ленинградцем. После войны он начал заниматься самбо, отслужил в ВМФ и после обучения в Педагогическом институте имени А. И. Герцена стал тренером. Воспитал более 100 мастеров спорта.

Покрывало с мемориальной доски сняли вдова тренера Евгения Сергеевна и его сыновья – Евгений и Михаил Рахлины. Цветы возложили бывшие воспитанники Анатолия Рахлина, ветераны спорта и глава городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, представители общественности.

Ранее на Piter.TV: на здании СПбГУ появится мемориальная доска в честь Людмилы Вербицкой.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)