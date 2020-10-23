Мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову установят в ноябре

Стало известно, когда в Петербурге установят мемориальную доску Юрию Кнорозову. Ученый занимался дешифровкой писем майя во второй половине XX века.
Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, мероприятие запланировали на ноябрь. 19 ноября исполнится 100 лет со дня рождения историка и этнографа, основателя советской школы майянистики.
Инициатором установки мемориальной доски стала Кунсткамера. Изначально ее планировали разместить в фойе, но теперь разговор идет о размещении снаружи. Вопрос обсудят на ближайшем заседании Совета по мемориальным доскам.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что у Дворцового моста появилось "удостоверение личности".
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Фото: Википедия / Галина Ивановна Дзенискевич
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