Мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову установят в ноябре

Пока точно не решили, будет ли она снаружи Кунсткамеры или внутри.

Стало известно, когда в Петербурге установят мемориальную доску Юрию Кнорозову. Ученый занимался дешифровкой писем майя во второй половине XX века.

Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, мероприятие запланировали на ноябрь. 19 ноября исполнится 100 лет со дня рождения историка и этнографа, основателя советской школы майянистики.

Инициатором установки мемориальной доски стала Кунсткамера. Изначально ее планировали разместить в фойе, но теперь разговор идет о размещении снаружи. Вопрос обсудят на ближайшем заседании Совета по мемориальным доскам.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что у Дворцового моста появилось "удостоверение личности".

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Фото: Википедия / Галина Ивановна Дзенискевич