В Нижне-Свирском заповеднике не досчитались еще одного медвежонка

Медведица сначала попадала в фотоловушки с четырьмя, затем с тремя и теперь с двумя медвежатами.

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника обеспокоены пропажей одного из медвежат. Всего неделю назад специалисты опубликовали видео, где мать-героиня неспешно прогуливается с тремя медвежатами. Но буквально на днях фотоловушки принесли другие новости.

На видео, заснятом в первых числах октября, хорошо видно, что один из медвежат не наступает на переднюю лапу. На этой же фотоловушке через три дня снова в кадре наше любимое семейство, но... уже с двумя медвежатами. Травмированный малыш исчез. сотрудники Нижне-Свирского заповедника

По словам специалистов, узнать, что случилось, и насколько серьезны повреждения, они не могут.

Хочется верить, что на последней видеозаписи он просто не попал в объектив фотоловушки. Ждём с замиранием сердца новых кадров... сотрудники Нижне-Свирского заповедника

При этом ранее в фотоловушки попадали медведица с четырьмя медвежатами. Но, как заверили в заповеднике, один из медвежат мог начать жить самостоятельной жизнью.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник