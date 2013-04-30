Медведев рассказал о развитии России, несмотря на отношения с Западом

За последнее время отношение России с рядом других стран изменились, однако Россия продолжает развиваться и наращивать возможности, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев добавил, что Россия не боится санкций, которые могут введести из-за позиции Москвы по транзиту газа через Украину. Он напомнил, что страна живет в ситуации с санкциями с 2014 года.
Медведев добавил, что ему грустно из-за некоторой холодности отношений между Россией и некоторыми другими государствами, но в целом Россия продолжает свое развитие и в отдельных отраслях наращивает возможности.
Ранее Медведев заявил, что в испорченных отношениях России и Запада значительно виновата Америка.
Видео: YouTube / DW на русском
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