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Медведев рассказал о развитии России, несмотря на отношения с Западом

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Об этом Дмитрий Медведев заявил в интервью изданию Deutsche Welle.

За последнее время отношение России с рядом других стран изменились, однако Россия продолжает развиваться и наращивать возможности, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. 

Медведев добавил, что Россия не боится санкций, которые могут введести из-за позиции Москвы по транзиту газа через Украину. Он напомнил, что страна живет в ситуации с санкциями с 2014 года.

Медведев добавил, что ему грустно из-за некоторой холодности отношений между Россией и некоторыми другими государствами, но в целом Россия продолжает свое развитие и в отдельных отраслях наращивает возможности.

Ранее Медведев заявил, что в испорченных отношениях России и Запада значительно виновата Америка.

Видео: YouTube / DW на русском

Теги: медведев, развитие россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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azesinor
Сегодня 21:22

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