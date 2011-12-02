"Зенит" и "Сочи" сразятся 11 апреля: где посмотреть матч РПЛ

Игра состоится в 16.30 по московскому времени.

В воскресенье, 11 апреля, петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграет с "Сочи" в рамках Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится на сочинском стадионе "Фишт", начало матча – в 16.30 по московскому времени.

Матч обслужит бригада Владимира Москалева, арбитр уже успел поработать на 18 играх с участием "Зенита", в девяти из которых сине-бело-голубые одержали победу. Ассистировать Москалеву будут Александр Богданов и Максим Ковалев.

Как рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, "Сочи" несущественно изменился с момента предыдущей встречи с петербуржцами. По мнению Семака, противники опытные, хорошо работают с мячом и отличаются поставленным ударом, поэтому матч предстоит сложный.

Где посмотреть матч?

Транслировать игру в прямом эфире будет телеканал "Матч Премьер". Также посмотреть матч можно на официальном сайте сине-бело-голубых в разделе "Зенит-ТВ" или же на YouTube-канале команды.

Как располагаются команды в турнирной таблице РПЛ накануне матча?

Первую строчку занимает "Зенит" с 15 выигрышами, четыре последующие – московские команды: "Спартак" (14 побед), "Локомотив", ЦСКА и "Динамо" (по 13 побед). Грядущий противник "Зенита", "Сочи", расположился на седьмом месте с 11 победами.

По статистике голов первые две строчки занимают зенитовцы Артем Дзюба и Сердар Азмун, у обоих форвардов насчитали по 13 забитых мячей за текущий сезон. Тройку, а точнее четверку, лидеров замкнули игроки "Спартака" Александр Соболев и Джордан Ларрсон, забившие по 12 мячей.

Ранее мы писали, что Хавьер Рибалта уходит с поста спортивного директора "Зенита".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"