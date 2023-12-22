Петербургский СКА обыграл "Торпедо" на выезде

Теперь СКА вышел вперед в серии со счетом 2-1.

В Нижнем Новгороде 5 марта на льду встретились СКА и хоккейный клуб "Торпедо". Матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграли петербургские армейцы со счетом 5:2. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

От петербуржцев отличились Александр Никишин (13-я минута), Степан Фальковский (27-я), Василий Глотов (33-я), Александр Кадейкин (46-я) и Эмиль Калимов (59-я). От "Торпедо" забили шайбу Василий Атанасов (41-я минута) и Владислав Фирстов (56-я), передает "Фонтанка".

Теперь СКА вышел вперед в серии со счетом 2-1. В следующий раз петербуржцы и "Торпедо" встретятся 7 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее мы рассказывали о том, что перед началом плей-офф КХЛ вместимость "СКА Арены" увеличили на 800 мест.

Фото: пресс-служба СКА