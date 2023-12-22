Перед началом плей-офф КХЛ вместимость "СКА Арены" увеличили на 800 мест

В первом раунде СКА сразится с ХК "Торпедо".

Перед стартом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вместимость "СКА Арены" выросла до 22,3 тыс. зрителей. СКА увеличил ее на 800 мест, передает "Чемпионат", ссылаясь на пресс-службу клуба.

"СКА Арена" вмещает 21,5 тыс. зрителей, при этом интерес к матчам СКА большой, а игры плей-офф "только усилили этот ажиотаж". Для того, чтобы удовлетворить спрос, клуб увеличил число посадочных мест в ложах, ресторане и бизнес-клубе.

В первом раунде СКА сразится с ХК "Торпедо". Матч пройдет 1 марта.

Ранее на Piter.TV: "СКА Арена" установила мировой рекорд посещаемости на матче СКА — "Сочи".

Фото: пресс-служба Смольного