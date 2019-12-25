В Волхове мать уличила 15-летнюю дочь в ранней половой жизни

Она обратилась с заявлением в полицию.

Жительница Волхова заподозрила несовершеннолетнюю дочь в ранней половой жизни. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 марта обратилась 33-детняя жительница Волхова. Она заявила, что в период с октября 2020 по настоящее время 18-летний Д. неоднократно занимался сексом с ее 15-летней дочерью.

Д. опрошен, данный факт не отрицает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, так как ночью 25 апреля 2020 года он похитил бутылку виски и две бутылки вина из магазина.

Ранее петербурженка заподозрила знакомого в занятии сексом с ее 15-летней опекаемой.

Фото: Piter.tv