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Бензовоз и пять легковых автомобилей столкнулись у деревни Рогатино
Сегодня, 10:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бензовоз и пять легковых автомобилей столкнулись у деревни Рогатино

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Обстоятельства выясняются, из-за аварии перекрыты две полосы движения.

Около 08:11 на трассе "Волосово-Ополье" произошло массовое ДТП. У деревни Рогатино (Волосовский район) столкнулись пять легковушек и бензовоз. Разлива топлива удалось избежать.

По данным Аварийно-спасательной службы, последствия ДТП помогала ликвидировать дежурная смена 119 пожарной части. 

Известно, что автомобили двигались в попутном направлении. Несколько машин развернуло на дороге, одна оказалось в кювете. Причиной аварии могли стать скользкая дорога и несоблюдение дистанции. Обстоятельства выясняются, из-за аварии перекрыты две полосы движения. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне на трассе у деревни Ручьи сгорел большегруз.

Фото: ВКонтакте / Авто Волосово (Юлька Александровна)

Теги: массовое дтп, рогатино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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