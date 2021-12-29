Бензовоз и пять легковых автомобилей столкнулись у деревни Рогатино

Обстоятельства выясняются, из-за аварии перекрыты две полосы движения.

Около 08:11 на трассе "Волосово-Ополье" произошло массовое ДТП. У деревни Рогатино (Волосовский район) столкнулись пять легковушек и бензовоз. Разлива топлива удалось избежать.

По данным Аварийно-спасательной службы, последствия ДТП помогала ликвидировать дежурная смена 119 пожарной части.

Известно, что автомобили двигались в попутном направлении. Несколько машин развернуло на дороге, одна оказалось в кювете. Причиной аварии могли стать скользкая дорога и несоблюдение дистанции. Обстоятельства выясняются, из-за аварии перекрыты две полосы движения. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне на трассе у деревни Ручьи сгорел большегруз.

Фото: ВКонтакте / Авто Волосово (Юлька Александровна)