На пересечении Московского проспекта и Обводного канала столкнулись четыре легковушки

По данным на 17:00, на месте не было сотрудников ГИБДД, на месте собирается пробка.

В конце рабочего дня 28 февраля четыре легковушки создали пробку на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала. Кадры с места ДТП прислал читатель Piter.tv.

Дорогу не поделили Ford Fusion, ВАЗ, Toyota Land Cruiser и Volvo. Автомобили занимают несколько полос и мешают проезду.

По данным на 17:00, на месте не было сотрудников ГИБДД, на месте собирается пробка.

Ранее в Ленобласти на трассе "Кола" в ДТП погиб мужчина и двухлетний мальчик.

Видео: Piter.tv