В массовом ДТП на Латышских Стрелков парню переломало ноги

О других пострадавших информации пока не поступало.

Около 10 утра 15 января на перекрестке улиц Кржижановского и Латышских стрелков произошло массовое ДТП: столкнулись "БМВ", "Лада Ларгус" и "ВАЗ". Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

По словам петербуржцев, одному из участников аварии сильно не повезло: парня доставали из машины, и тот сильно кричал. Очевидцы предполагают, что ему переломало ноги из-за удара.

На месте уже работают скорые, реанимация и полиция. Ведется проверка по факту ДТП, о других пострадавших информации пока нет.

Ранее Mercedes-Benz и Hyundai спровоцировали пробку на Гороховой.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"; скрин Google-карты