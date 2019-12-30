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В массовом ДТП на Латышских Стрелков парню переломало ноги
Сегодня, 12:22
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В массовом ДТП на Латышских Стрелков парню переломало ноги

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О других пострадавших информации пока не поступало.

Около 10 утра 15 января на перекрестке улиц Кржижановского и Латышских стрелков произошло массовое ДТП: столкнулись "БМВ", "Лада Ларгус" и "ВАЗ". Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

По словам петербуржцев, одному из участников аварии сильно не повезло: парня доставали из машины, и тот сильно кричал. Очевидцы предполагают, что ему переломало ноги из-за удара. 

На месте уже работают скорые, реанимация и полиция. Ведется проверка по факту ДТП, о других пострадавших информации пока нет.

Ранее Mercedes-Benz и Hyundai спровоцировали пробку на Гороховой.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"; скрин Google-карты

Теги: массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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