Около Мурино на КАД столкнулись пять машин

По предварительным данным, никто не пострадал.

В среду утром, 3 мая, на КАД около Мурино произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Около 9:20 утра дорогу не поделили три легковых автомобиля и грузовик. Машины столкнулись на 32 километре КАД. Транспортные средства заняли две полосы.

По предварительным данным, никто не пострадал. Кроме того, через полчаса еще два автомобиля тоже стали участниками этой аварии.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в настоящее время пробка растянулась на 8 километров.

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