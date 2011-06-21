В Ленобласти более чем в 400 домах идут капремонты

В плане оплаты капремонта ленинградцы пунктуальны и ответственны: по итогам 2021 года собираемость составила 97%.

В Ленобласти развернулись строительные работы более чем в 400 домах, где по планам на 2022 год должен пройти капитальный ремонт. Ремонтируются дома в Гатчине, Подпорожье, Киришах, Кировске и других населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

До 15 августа в ремонтируемых домах должны быть завершены работы, важные для подготовки к отопительному сезону: ремонт кровель и систем отопления.

Фонд капремонта региона обеспечивает ремонт 253 фасадов – 196 из них с утеплением, 63 крыш, 33 фундаментов, по 34 лифта и подвала. Также в 106 домах идет замена холодного или горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения. Также ведутся проектные работы для капремонтов следующего года.

В плане оплаты капремонта ленинградцы пунктуальны и ответственны: по итогам 2021 года собираемость составила 97%.

Также стало известно, что в Ленобласти назначили начальника Госстройнадзора.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти