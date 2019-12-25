Четверть петербуржцев выступили за повторное введение масочного режима

Меньше всего опрошенных хотят вернуться к масочному режиму среди антипрививочников и тех, кто недавно ревакцинировался.

В преддверии осени в РФ начинает подниматься заболеваемость коронавирусом. Согласно исследованию SuperJob, около четверти петербуржцев поддерживают повторное введение масочного режима.

Нашлись и те, кто считает масочный режим суровой мерой, которая вряд ли поможет остановить распространение коронавируса (45% опрошенных).

Меньше всего опрошенных хотят вернуться к масочному режиму среди антипрививочников и тех, кто недавно сделал ревакцинацию.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге на 110% подскочил спрос на антисептики и маски.

Фото: Piter.tv