Четверть петербуржцев выступили за повторное введение масочного режима

В преддверии осени в РФ начинает подниматься заболеваемость коронавирусом. Согласно исследованию SuperJob, около четверти петербуржцев поддерживают повторное введение масочного режима.
Нашлись и те, кто считает масочный режим суровой мерой, которая вряд ли поможет остановить распространение коронавируса (45% опрошенных).
Меньше всего опрошенных хотят вернуться к масочному режиму среди антипрививочников и тех, кто недавно сделал ревакцинацию.
Ранее на Piter.TV: В Петербурге на 110% подскочил спрос на антисептики и маски.
Фото: Piter.tv
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