В Выборгском районе пройдут масленичные гуляния

В субботу и воскресенье театрализованные представления, концерты творческих коллективов, игры, конкурсы и забавы пройдут во всех городских и сельских поселениях.

В поселениях Выборгского района пройдут народные гуляния, посвященные Масленице и проводам зимы. Стартуют они уже в пятницу, 12 марта, в поселках Торфяновка и Кондратьево Селезневского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В субботу и воскресенье театрализованные представления, концерты творческих коллективов, игры, конкурсы и забавы пройдут во всех городских и сельских поселениях.

А 14 марта администрация МО "Выборгский район" ЛО проведет праздник "Гуляй, масленица широкая!" на Рыночной площади Выборга.

Фото: pixabay