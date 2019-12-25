В Выборге 14 марта состоится праздник "Гуляй, масленица широкая!"

Организатором мероприятия является администрация МО "Выборгский район" ЛО.

На Рыночной площади Выборга 14 марта пройдет праздник "Гуляй, масленица широкая!". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с праздником 14 марта с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение транспортных средств:

- по ул. Пионерской (от ул. Прогонной до набережной 40-летия ВЛКСМ);

- по ул. Красноармейской (от ул. Прогонной до набережной 40-летия ВЛКСМ);

- пересечение ул. Северный Вал и ул. Красноармейской;

- пересечение ул. Краснофлотской и ул. Северный Вал.

Организатором мероприятия является администрация МО "Выборгский район" ЛО.

Также стали известны адреса масленичных гуляний в Ленобласти и Петербурге.

Фото: pixabay; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО