Стали известны адреса масленичных гуляний в Ленобласти и Петербурге

Везде будут проходить конкурсы на лучшее масленичное чучело, также можно будет посоревноваться в метании метёлок и поесть вкусные блины.

Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, где они смогут принять участие в гуляниях, посвящённых Масленице, которая в этом году проходит с 8 по 14 марта.

В Ленобласти 13 и 14 марта масленичные гуляния пройдут во всех районах региона. Везде будут проходить конкурсы на лучшее масленичное чучело, также можно будет посоревноваться в метании метёлок и поесть вкусные блины. Центр празднования Масленицы в Ленобласти развернется в усадьбе Демидовых в Тайцах.

В Петербурге гуляния состоятся на Елагином острове. Там к празднику подготовят пять площадок.

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