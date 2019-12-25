Главное празднование Масленицы пройдет в парке при усадьбе Демидовых в Тайцах

Праздник начнется в 12:00.

На территории парка усадьбы Демидовых в Тайцах 14 марта пройдет главное в Ленобласти празднование Масленицы. Об этом сообщила пресс-служба Ленобласти.

Гостей праздника ждут фуд-корт с блинами, уличные гулянья, выступления артистов, мастер-классы, бои подушками и кегельбан, сожжение чучела Масленицы и огненное шоу. Праздник начнется в 12:00.

Для гостей в этот день каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус по следующему маршруту: Таицкий культурно-досуговый центр – Администрация Таицкого городского поселения – Усадьба Демидовых.

Ранее Александр Белькович поделился рецептами блинов на Масленицу.

Фото: lenobl.ru