Главное празднование Масленицы пройдет в парке при усадьбе Демидовых в Тайцах

На территории парка усадьбы Демидовых в Тайцах 14 марта пройдет главное в Ленобласти празднование Масленицы. Об этом сообщила пресс-служба Ленобласти.
Гостей праздника ждут фуд-корт с блинами, уличные гулянья, выступления артистов, мастер-классы, бои подушками и кегельбан, сожжение чучела Масленицы и огненное шоу. Праздник начнется в 12:00.
Для гостей в этот день каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус по следующему маршруту: Таицкий культурно-досуговый центр – Администрация Таицкого городского поселения – Усадьба Демидовых.
Ранее Александр Белькович поделился рецептами блинов на Масленицу.
Фото: lenobl.ru
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