Машины с пробегом от дилеров подешевели в Петербурге

Самыми популярными моделями на вторичном рынке стали Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

В январе 2025 года на рынке подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге наблюдалось сокращение объёма предложения. При этом цены на вторичном рынке показали разнонаправленную динамику: автодилеры незначительно снизили стоимость, в то время как частные продавцы, напротив, повысили её.

По данным сервиса "Авто.ру", в январе на онлайн-площадках было размещено около 57 тысяч объявлений о продаже подержанных автомобилей в Северной столице, что на 5% меньше, чем в декабре 2024 года. Основную долю предложений составили объявления от частных лиц, которые подняли среднюю цену на свои автомобили на 2%, до 1,5 млн рублей. У дилеров средняя стоимость подержанных машин составила 2,08 млн рублей.

Анатолий Орленко, руководитель отдела продаж "Авто.ру" в Санкт-Петербурге, объясняет разницу в цене качеством предлагаемых автомобилей. Автосалоны, как правило, предлагают ликвидные автомобили в хорошем состоянии и чаще реализуют премиальные бренды.

Самыми популярными моделями на вторичном рынке Петербурга в январе стали Hyundai Solaris (средняя цена — 1 069 044 рубля), Volkswagen Polo (1 070 439 рублей) и Kia Rio (1 191 750 рублей).Также отмечается рост спроса на покупку подержанных автомобилей у сервисов каршеринга, которые открывают специальные шоу-румы для демонстрации техники.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы приобретают авто в среднем три раза в жизни.

Фото: Piter.TV