В Петербурге свернет с привычной трассы автобус № 49

Маршрут изменится из-за временного закрытия левого поворота с набережной Мойки на Садовую улицу.

В Петербурге с по 20 декабря автобус № 49 будет курсировать по новому пути. Изменения связаны с закрытием левого поворота с набережной Мойки на Садовую улицу. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

При движении от Финляндского вокзала автобусы будут следовать до Гагаринской улицы и далее по объездной трассе, включающей улицу Пестеля, Литейный проспект, Белинского, Инженерную, Садовую и далее по постоянному маршруту. При движении к Финляндскому вокзалу трасса останется неизменной.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Скандинавия" 11 декабря днем будут перекрывать движение.

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Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок