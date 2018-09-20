Состав доставил в город 69 сорокафутовых контейнеров (138 ДФЭ).

В Петербург прибыл тестовый контейнерный поезд с автокомплектующими. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Состав доставил в город 69 сорокафутовых контейнеров (138 ДФЭ). Поезд прибыл в Северную столицу со станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги. Груз привезли на терминал компании "Модуль". Далее продукция была доставлена на производство с помощью автовозов.

Помимо Санкт-Петербурга у нас еще в планах доставлять комплектующие, которые идут по морским маршрутам, на сборочные площадки в европейской части России. Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги

Перевозка по наземному маршруту длится от 10 до 12 дней, что в три раза быстрее, чем морским маршрутом. В компании рассказали, что перспективный объем отправления в город на Неве составляет порядка 1,5 тыс. ДФЭ месяц.

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Фото: Telegram / СПб-Главный