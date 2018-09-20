В РЖД решили "заморозить" цены на "Сапсаны" в новогодние праздники

Стоимость поездки в базовом классе будет составлять от 1830 рублей.

"Российские железные дороги" заморозили цены на новогодние "Сапсаны". Речь идет о поездках с 19:00 31 декабря до 11:00 1 января. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников.

Для пассажиров, планирующих путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости. Иван Колесников, заместитель генерального директора ОАО "РЖД"

"Заморозка" стоимости билетов относится ко всем поездам, которые будут отправлены с 19:00 31 декабря до 11:00 1 января. Дорога в эконом-классе 31 декабря составит 2023 рубля, а 1 января билет обойдется в 2024 рубля.

Стоимость поездки в базовом классе будет составлять от 1830 рублей.

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Фото: Telegram / СПб-Главный