Мандарины с личинками и насекомыми привезли в Петербург из Аргентины

На прилавки магазинов плоды не попадут.

В Петербург доставили около 22 тонн мандаринов с личинками и мертвыми насекомыми из Аргентины. Крупный груз проверили в порту Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Проверки фрукты не прошли. На прилавках магазина товар низкого качества не появится. Кроме того, эксперты нашли в плодах личинки особей, которые являются опасными и переносят инфекции.

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