В Пушкине малыш выпал из окна 5 этажа

Малыш находился в гостях у 65-летней бабушки со своей 38-летней матерью.

В Пушкине малыш остался на несколько минут без присмотра взрослых и выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Утром 20 апреля в детскую больницу доставили маленького гражданина Узбекистана. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с сотрясением головного мозга.

Малыш находился в гостях в Пушкине на Саперной улице у 65-летней бабушки со своей 38-летней матерью. Когда мама отошла в ванную комнату, кроха вышел на балкон и, забравшись на стул, выпал.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на улице Тельмана. У девочки диагностированы серьезные травмы, такие как ушиб лёгких и печени, компрессионный перелом позвоночника, а также перелом правой седалищной кости.

Оставление ребенка в опасной ситуации без присмотра может повлечь не только трагические последствия, но и правовые санкции. Согласно статье 125 УК РФ, за оставление малолетнего без помощи в опасной ситуации предусмотрена уголовная ответственность. Если ребенок пострадал по вине родителей или других законных представителей, это может повлечь лишение родительских прав и другие меры наказания.

Фото: Piter.tv