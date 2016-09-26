Двухлетний ребенок отравился крысиным ядом во Фрунзенском районе

Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В Санкт-Петербурге произошел тревожный инцидент — двухлетний мальчик получил тяжелое отравление, съев половину брикета крысиного яда. ЧП случилось вечером накануне в квартире на Малой Бухарестской улице.

По предварительной информации, малыш воспользовался моментом, когда родители отвлеклись, и попробовал ядовитое вещество. Ребенка в экстренном порядке доставили в больницу с диагнозом "острое пероральное отравление".

В настоящее время медики борются за жизнь маленького пациента. Следователи начали проверку по факту происшествия — выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Новом Девяткино разыскивают избивших 13-летнего школьника.

Фото:и Piter.TV